

À la suite de signalements relayés sur les réseaux sociaux concernant la supposée dangerosité de la boisson gazeuse BX, le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé la mise en œuvre de mesures immédiates pour protéger les consommateurs.

Selon le ministère, la Direction du Commerce intérieur (DCI), par l'intermédiaire de sa Division de la Consommation et de la Sécurité des consommateurs, a lancé des opérations de contrôle dans plusieurs marchés et entrepôts de la région de Dakar dès les premières alertes.

Ces inspections ont notamment conduit à une intervention à Colobane, où les agents ont identifié un important point de distribution de produits jugés non conformes. L'opération a permis de retirer du marché plusieurs marchandises destinées à la commercialisation.

Parmi les produits saisis figurent 1 278 packs de boissons BX, soit 30 672 canettes de 250 ml, 37 cartons de boissons sucrées BEST représentant 888 bouteilles de 330 ml, ainsi que 429 cartons de couscous DALIA, correspondant à 5 148 sachets d'un kilogramme. D'autres denrées alimentaires ne respectant pas les normes en vigueur ont également été retirées de la vente.

Les autorités indiquent que l'ensemble des produits concernés a été saisi conformément à la réglementation. Une procédure judiciaire a également été engagée contre le commerçant impliqué.

Le ministère rappelle que la protection des consommateurs demeure une priorité et annonce le maintien d'une surveillance renforcée sur l'ensemble du territoire. Il invite par ailleurs les citoyens à rester vigilants lors de leurs achats, en contrôlant notamment l'état des emballages et les dates de péremption des produits alimentaires.