Dakar : un individu arrêté à Yoff avec 100 pilules d’ecstasy





La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 2 octobre 2025, à l’arrestation d’un individu au rond-point de Yoff, en possession de 100 pilules d’ecstasy, a annoncé la police nationale ce jeudi matin.



Selon le communiqué, cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue dure basé à Guédiawaye. Une équipe d’intervention a alors été dépêchée sur le terrain et a réussi à intercepter le suspect alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison à Yoff.



Une palpation de sécurité a permis de saisir 100 pilules d’ecstasy, une somme d’argent, un billet de devise étrangère, ainsi que deux téléphones portables.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue dure (ecstasy), indique la police nationale dans son communiqué.

