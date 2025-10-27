Menu
Dakar : un charlatan écope d’un an ferme pour avoir escroqué 13 millions à un commerçant


Rédigé le Mardi 11 Novembre 2025 à 17:35 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné ce mardi un individu nommé Mbaye Kane à un an de prison ferme pour charlatanisme et escroquerie portant sur la somme de 13 millions de FCFA. Le prévenu devra également verser 15 millions de FCFA de dommages et intérêts à la victime.


L’affaire oppose Mbaye Kane à Mame Abdou Lèye, un commerçant établi à Pikine. Ce dernier accuse le charlatan autoproclamé de lui avoir soutiré plusieurs millions sous prétexte de réaliser des bains mystiques et des offrandes spirituelles censées « attirer la prospérité » sur son commerce récemment inauguré.

Selon la partie civile, le pseudo-marabout avait d’abord gagné la confiance de Mame Abdou Lèye en lui envoyant une vidéo via WhatsApp, montrant des liasses de billets autour d’un encensoir et une valise remplie d’argent, présentée comme le résultat de ses pouvoirs mystiques. Séduit par ces images, le commerçant a effectué plusieurs versements :

450 000 FCFA pour les premiers rituels,
​1,5 million pour les encens,
puis plusieurs millions supplémentaires pour des « offrandes », incluant sept moutons, sept bœufs et sept chameaux.

Au total, la somme escroquée s’élève à 13 millions de FCFA.
Ce n’est qu’après un appel de la brigade de recherches, l’informant que Mbaye Kane avait déjà fait d’autres victimes, que le commerçant a compris la supercherie.

À la barre, le prévenu a nié toute intention frauduleuse, affirmant entretenir de simples relations commerciales avec la victime, liées à la vente de tissus. Il soutient également que le plaignant ne lui aurait remis que 4 millions de FCFA dans le cadre d’une transaction foncière.

Des arguments jugés peu convaincants par le tribunal, qui l’a finalement reconnu coupable de charlatanisme et d’escroquerie.



Lat Soukabé Fall

