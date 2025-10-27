Dakar : un charlatan écope d’un an ferme pour avoir escroqué 13 millions à un commerçant

L’affaire oppose Mbaye Kane à Mame Abdou Lèye, un commerçant établi à Pikine. Ce dernier accuse le charlatan autoproclamé de lui avoir soutiré plusieurs millions sous prétexte de réaliser des bains mystiques et des offrandes spirituelles censées « attirer la prospérité » sur son commerce récemment inauguré.



Selon la partie civile, le pseudo-marabout avait d’abord gagné la confiance de Mame Abdou Lèye en lui envoyant une vidéo via WhatsApp, montrant des liasses de billets autour d’un encensoir et une valise remplie d’argent, présentée comme le résultat de ses pouvoirs mystiques. Séduit par ces images, le commerçant a effectué plusieurs versements :



450 000 FCFA pour les premiers rituels,

​1,5 million pour les encens,

puis plusieurs millions supplémentaires pour des « offrandes », incluant sept moutons, sept bœufs et sept chameaux.



Au total, la somme escroquée s’élève à 13 millions de FCFA.

Ce n’est qu’après un appel de la brigade de recherches, l’informant que Mbaye Kane avait déjà fait d’autres victimes, que le commerçant a compris la supercherie.



À la barre, le prévenu a nié toute intention frauduleuse, affirmant entretenir de simples relations commerciales avec la victime, liées à la vente de tissus. Il soutient également que le plaignant ne lui aurait remis que 4 millions de FCFA dans le cadre d’une transaction foncière.



Des arguments jugés peu convaincants par le tribunal, qui l’a finalement reconnu coupable de charlatanisme et d’escroquerie.

