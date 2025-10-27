Opération de sécurisation sur la Petite-Côte : 113 personnes interpellées à Saly, Ngaparou et Somone





Une vaste opération de sécurisation a été menée dans la nuit du 7 au 8 novembre sur la Petite-Côte, notamment à Saly, Ngaparou et Somone, dans le département de Mbour, selon des informations recueillies auprès de la Police nationale.



Conduite sous la supervision du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, cette initiative conjointe entre la Police et la Gendarmerie visait à renforcer la sécurité dans cette zone touristique.



Au total, 113 personnes ont été interpellées pour divers motifs, dont la vérification d’identité, la nécessité d’enquête, le séjour irrégulier, ou encore la détention d’armes blanches. D’autres ont été sanctionnées pour trouble à l’ordre public, selon le communiqué de la Police.



L’opération a également conduit à la mise en fourrière de 16 véhicules et à l’immobilisation de 42 motos. Les amendes forfaitaires versées à l’issue des contrôles s’élèvent à 171 000 francs CFA.



Pas moins de 135 policiers et 118 gendarmes ont pris part à cette action, en présence du gouverneur de Thiès, Saër Ndao, du préfet de Mbour, Amadou Diop, ainsi que de plusieurs responsables des forces de sécurité.

