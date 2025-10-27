Cambriolage spectaculaire à Ourossogui : plus de 17 millions de FCFA de téléphones emportés

Alertés dès les premières heures de la matinée, les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d’usage.



Selon les premières images extraites des caméras de surveillance, on y distingue un homme encagoulé en train de vider les rayons du magasin, emportant des cartons entiers de téléphones haut de gamme.



« Quand j’ai ouvert la boutique ce matin, j’étais sous le choc. Ils ont percé le mur par l’arrière pour s’introduire à l’intérieur », a confié le propriétaire, encore sous le coup de l’émotion.



Parmi les modèles volés figurent des iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, 16 Pro Max et 12, entre autres appareils de grande valeur.



Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ce cambriolage minutieusement planifié, qui replonge les commerçants de la zone dans la psychose des vols nocturnes récurrents dans la région du Nord-Est.

