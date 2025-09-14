Dakar : opération de grande envergure de la Gendarmerie, plusieurs interpellations et saisies

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2025, la Légion de Gendarmerie de Dakar a mené une vaste opération de sécurisation, déployée entre 22 h et 4 h du matin. L’action a mobilisé la brigade territoriale de Sangalkam, appuyée par deux escadrons d’intervention, deux équipes cynophiles et deux cellules du GIGN.



Les zones de Kounoune, Sangalkam et Keur Ndiaye Lo ont été particulièrement ciblées, afin de prévenir les cambriolages et renforcer la tranquillité des habitants.



Le bilan fait état de :



128 véhicules contrôlés , dont 5 immobilisés pour infractions ;

9 motos vérifiées ;

108 personnes contrôlées , avec 20 interpellations pour identification ;

8 permis de conduire saisis ;

un sachet de poudre blanche abandonné par un trafiquant ;

51 000 F CFA perçus en amendes forfaitaires.

Cette opération illustre la volonté des autorités de renforcer la présence des forces de l’ordre dans les zones sensibles et d’envoyer un signal fort aux malfaiteurs. D’autres actions similaires sont prévues dans la région de Dakar pour garantir la sécurité des populations.



🔖 rts