Dakar : le gouverneur ordonne le retrait des véhicules et épaves abandonnés sur la voie publique avant le 11 novembre

Dans un communiqué publié ce mardi 28 octobre 2025, le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a lancé un appel aux propriétaires de véhicules en stationnement prolongé, d’épaves et d’engins abandonnés, les invitant à libérer les voies publiques et espaces communs.



Le communiqué souligne que la présence de ces objets encombrants entrave la libre circulation des personnes et des biens, nuit à la salubrité publique et constitue un risque pour la sécurité collective.



Les détenteurs concernés disposent d’un délai allant jusqu’au mardi 11 novembre 2025 pour procéder au retrait volontaire de leurs véhicules ou engins.



Passé ce délai, « l’administration procédera à leur enlèvement d’office, sans autre préavis », précise le document, conformément aux lois et règlements en vigueur.



Le gouverneur en appelle au civisme, à la responsabilité et à la collaboration de tous les citoyens, tout en invitant les autorités administratives, municipales et les forces de l’ordre à veiller à la stricte application de cette mesure d’intérêt public.

