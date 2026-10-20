Illustration accompagnant l’article source de Le Soleil — Photo publiée par Le Soleil
La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré, le 19 octobre 2026, au parquet de Dakar un individu poursuivi pour une escroquerie présumée portant sur un préjudice de 231,9 millions de FCFA, d’après des informations rapportées par Le Soleil, citant la Police nationale.
Selon cette source, l’affaire porte sur un crédit-bail de 10 véhicules accordé par une banque, avec des mensualités de 3,9 millions de FCFA sur 60 mois, pour un montant total annoncé de 234 millions de FCFA. Le mis en cause aurait réglé une seule échéance avant de cesser les remboursements, tout en continuant à exploiter les véhicules.
L’examen du dossier de financement aurait également révélé l’utilisation de faux relevés bancaires pour constituer la demande, toujours selon la Police nationale citée par Le Soleil. Le suspect aurait reconnu n’avoir payé que la première mensualité et aurait, selon la même source, fini par admettre avoir lui-même confectionné ces documents.
Les enquêteurs disent avoir localisé les véhicules grâce à leurs balises GPS et procédé à leur immobilisation. La Police nationale affirme enfin que l’individu aurait déjà été condamné en novembre 2025 pour des faits similaires. Le dossier a été transmis au parquet, chargé de décider des suites judiciaires.
|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
Dakar : la DIC défère un suspect pour une escroquerie présumée liée à 10 véhicules
À Dakar, la Division des investigations criminelles (DIC) a déféré au parquet, le 19 octobre 2026, un individu poursuivi pour une escroquerie présumée liée à un crédit-bail portant sur 10 véhicules. Le préjudice annoncé est de 231,9 millions de FCFA, selon des informations relayées par Le Soleil, citant la Police nationale.
Illustration accompagnant l’article source de Le Soleil — Photo publiée par Le Soleil
|
Mardi 20 Octobre 2026 - 11:44 Contrebande alimentaire : six tonnes de cuisses de poulet interceptées au large de Dakar
|
Mardi 20 Octobre 2026 - 11:19 Assemblée nationale : la Commission des Finances réunie ce 20 octobre pour la LFR 2026
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique
Actualité à Thiès
THIÈS : LA PLUIE S’INVITE À NOUVEAU EN PLEIN MOIS D’OCTOBRE
Thiès : ELEVATE-HER veut pérenniser l’appui aux chercheuses
Actualités
Contrebande alimentaire : six tonnes de cuisses de poulet interceptées au large de Dakar
Assemblée nationale : la Commission des Finances réunie ce 20 octobre pour la LFR 2026
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com