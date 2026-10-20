Dakar : la DIC défère un suspect pour une escroquerie présumée liée à 10 véhicules

Illustration accompagnant l’article source de Le Soleil — Photo publiée par Le Soleil

La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré, le 19 octobre 2026, au parquet de Dakar un individu poursuivi pour une escroquerie présumée portant sur un préjudice de 231,9 millions de FCFA, d’après des informations rapportées par Le Soleil, citant la Police nationale.

Selon cette source, l’affaire porte sur un crédit-bail de 10 véhicules accordé par une banque, avec des mensualités de 3,9 millions de FCFA sur 60 mois, pour un montant total annoncé de 234 millions de FCFA. Le mis en cause aurait réglé une seule échéance avant de cesser les remboursements, tout en continuant à exploiter les véhicules.

L’examen du dossier de financement aurait également révélé l’utilisation de faux relevés bancaires pour constituer la demande, toujours selon la Police nationale citée par Le Soleil. Le suspect aurait reconnu n’avoir payé que la première mensualité et aurait, selon la même source, fini par admettre avoir lui-même confectionné ces documents.

Les enquêteurs disent avoir localisé les véhicules grâce à leurs balises GPS et procédé à leur immobilisation. La Police nationale affirme enfin que l’individu aurait déjà été condamné en novembre 2025 pour des faits similaires. Le dossier a été transmis au parquet, chargé de décider des suites judiciaires.

