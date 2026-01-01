Dakar : deux conducteurs interpellés après un accident sur l’autoroute

Menu
Rédigé le Mardi 6 Janvier 2026 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Section des accidents du Commissariat central de Dakar a interpellé, le 31 décembre 2025, deux chauffeurs d’autocars de type « Ndiaga Ndiaye », impliqués dans un grave accident survenu sur l’autoroute.


Selon les informations relayées par la police, les faits se sont déroulés vers 20h30. Les deux conducteurs, cherchant à arriver les premiers au terminus de Colobane pour embarquer des clients, se seraient engagés dans une course effrénée sur l’axe autoroutier.

Cette conduite imprudente, marquée par une vitesse excessive et des manœuvres visant à empêcher tout dépassement, a provoqué le renversement des deux véhicules sur la chaussée. L’accident a entraîné un important blocage de la circulation, avec un embouteillage estimé à plus de deux kilomètres.

Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Cependant, la gravité des faits a conduit les forces de l’ordre à interpeller les chauffeurs pour conduite dangereuse, refus de dépassement, entrave à la libre circulation et défaut de maîtrise du véhicule.

Au regard des violations flagrantes du Code de la route et de la mise en danger d’autrui, les deux chauffeurs ont été placés en garde à vue avant d’être déférés devant le parquet compétent.



Lat Soukabé Fall

