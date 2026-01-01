Dakar : deux chauffeurs interpellés après un accident spectaculaire sur l’autoroute





La Section des accidents du Commissariat Central de Dakar a annoncé l’arrestation de deux chauffeurs d’autocars, interpellés le 31 décembre 2025 et déférés au parquet, suite à un accident majeur survenu sur l’autoroute, selon la Police nationale.



Les faits se sont produits aux environs de 20h30. Les deux conducteurs, employés par la société Ndiaga Ndiaye, se sont engagés dans une course effrénée afin d’être les premiers à rejoindre Colobane et prendre leurs passagers. Leur conduite hasardeuse, combinée à des manœuvres pour empêcher tout dépassement, a provoqué le renversement des deux véhicules sur la chaussée, entraînant un embouteillage dépassant deux kilomètres et un blocage total de la circulation.



En raison de ces infractions graves au Code de la route et de la mise en danger manifeste des autres usagers, les chauffeurs ont été placés en garde à vue avant d’être présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes.

