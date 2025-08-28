Dakar : arrestation d’un trafiquant présumé de MDMA près du rond-point Liberté 5





La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar a interpellé le 26 août 2025 un homme suspecté de trafic de MDMA, près du rond-point Liberté 5.



Lors de son arrestation, les enquêteurs ont saisi cinq sachets de MDMA, chacun contenant 5 grammes, soigneusement emballés pour la revente. Un téléphone portable et un portefeuille ont également été récupérés.



Une perquisition dans sa chambre a permis de découvrir quatre autres sachets de drogue, une balance électronique et 50 000 F CFA en espèces.



Confronté aux éléments à charge, le suspect a reconnu être le propriétaire de la drogue. Il fait désormais l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, trafic international de MDMA et blanchiment de capitaux.



Seneweb



