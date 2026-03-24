Dakar : Un détournement de 255 millions de FCFA dans une société de tissus en gros





Une importante affaire de détournement de fonds secoue actuellement le milieu des affaires à Dakar. Une société spécialisée dans la vente en gros de tissus a été victime d’un système de fraude interne qui lui a causé un préjudice estimé à 255 millions de FCFA.



Deux employés de nationalité indienne, âgés respectivement de 22 et 30 ans, ont été interpellés par la Division des investigations criminelles (DIC). Ils ont été inculpés pour abus de confiance et placés sous mandat de dépôt.



L’un d’eux, qui occupait le poste d’agent commercial, aurait livré des marchandises d’une valeur de 180 millions de FCFA à plusieurs clients sans reverser les sommes correspondantes à l’entreprise. Les enquêtes ont ensuite révélé que ces agissements s’inscrivaient dans un dispositif frauduleux plus large, orchestré avec la complicité du responsable de l’entrepôt.



Grâce aux investigations, les autorités ont pu établir que les deux individus avaient multiplié les manœuvres illicites, portant le montant total du préjudice à 255 millions de FCFA. Après leur interpellation, ils ont fini par reconnaître les faits.



L’affaire a pris une dimension supplémentaire lorsque l’un des mis en cause a déclaré avoir perdu l’intégralité des fonds détournés sur une plateforme de paris en ligne. Cet aveu met en évidence les risques importants liés aux jeux d’argent en ligne.



Lors de son arrestation, le jeune homme a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant du détergent. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital sous surveillance médicale, où il a pu être sauvé. Entendu par les enquêteurs, il a présenté ses excuses à son employeur face aux preuves accumulées.

