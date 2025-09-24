Menu
Dakar : Un chauffeur et un mécanicien déférés après un grave accident impliquant un taxi non assuré


Rédigé le Jeudi 9 Octobre 2025 à 15:14 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Section accidents de la Compagnie de circulation du commissariat central de Dakar a déféré au parquet deux individus impliqués dans un grave accident de la route survenu au rond-point Lat Dior, le 25 septembre dernier.


Leur véhicule, un taxi, a percuté un sexagénaire, le blessant grièvement. L’enquête a révélé que la voiture n’était pas assurée au moment des faits.

Un accident suivi d’une tentative de régularisation frauduleuse

Le constat initial a établi que le taxi roulait sans assurance.
Le lendemain du drame, le conducteur s’est présenté aux autorités pour compléter les documents administratifs du véhicule, en exhibant une nouvelle police d’assurance.
Mais après vérification, les enquêteurs ont découvert que le contrat avait été souscrit à 11 h 28, soit huit minutes après l’accident, dans une tentative évidente de régularisation postérieure.

Les aveux du chauffeur et du mécanicien

Lors de son interrogatoire, le chauffeur a reconnu avoir contacté le mécanicien après l’accident pour régulariser la situation. Ce dernier lui avait confié le taxi en échange d’une rémunération.
Le mécanicien, de son côté, a admis avoir mis le véhicule en circulation sans l’autorisation de la propriétaire, une dame résidant à Colobane. Celle-ci lui avait remis la voiture pour des réparations et envoyé l’argent destiné à souscrire une assurance — une démarche qu’il n’avait pas encore effectuée.

Des poursuites judiciaires engagées

Face à la gravité des faits, le chauffeur a été déféré pour :

  • Conduite d’un véhicule non assuré,

  • Blessures involontaires par accident de la circulation.

Quant au mécanicien, il est poursuivi pour :

  • Remise d’un véhicule non assuré à un tiers,

  • Implication dans un accident corporel.

Une victime grièvement blessée

Le sexagénaire percuté a été évacué d’urgence par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital général de Grand Yoff. Il souffre de multiples fractures et son incapacité totale de travail (ITT) a été fixée à 120 jours.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

