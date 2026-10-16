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Dakar : Momo Cissé placé en garde à vue à la DSC


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 00:15 | Lu 34 fois Rédigé par


Le chroniqueur Mamadou Cissé, dit Momo Cissé, a été placé en garde à vue jeudi 15 octobre 2026. Seneweb et iGFM rapportent son maintien dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité.


Momo Cissé. Photo d’illustration publiée par Seneweb.
Momo Cissé. Photo d’illustration publiée par Seneweb.

Seneweb indique que la procédure porte sur des soupçons de diffusion de fausses nouvelles. Cette mesure intervient à l’issue de son audition par les enquêteurs.

Le média rattache l’enquête à une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Sen Téranga, dans laquelle le chroniqueur aurait porté des accusations contre la police au sujet de l’affaire Nourah Ba.

Ses déclarations concernaient notamment les conditions de garde à vue de l’influenceuse. Seneweb évoque un éventuel déferrement le vendredi 16 octobre, sans confirmer cette étape.

La garde à vue ne constitue pas une condamnation. Momo Cissé demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

Source : Seneweb et iGFM.




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