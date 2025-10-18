Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Dakar – La Sûreté urbaine met fin au règne d’un dangereux agresseur : le parcours criminel de M. Ndiaye


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 18:10 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a réussi un nouveau coup de filet marquant dans sa lutte contre la criminalité urbaine. Les enquêteurs ont interpellé un agresseur notoire et particulièrement violent, identifié sous le nom de M. Ndiaye, âgé de 34 ans et domicilié à Tivaouane Peulh. Il est accusé d’avoir perpétré plusieurs agressions en plein jour dans la capitale sénégalaise, dont l’une a récemment ému l’opinion publique.


Dakar – La Sûreté urbaine met fin au règne d’un dangereux agresseur : le parcours criminel de M. Ndiaye

Tout part d’une plainte déposée le 16 juin 2025 par D. Ndiaye, jeune femme victime d’un vol avec violence.
Les faits se sont déroulés dans une ruelle isolée de Dakar, sous l’œil d’une caméra de surveillance. La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre la victime marchant aux côtés d’un jeune homme avant d’être attaquée par deux individus à scooter.

L’un des agresseurs descend brusquement du véhicule, couteau en main, et tente d’arracher le sac de la jeune femme. Le compagnon de la victime, pris de panique, s’enfuit, la laissant seule face au criminel. Malgré sa résistance, la victime finit par céder sous la menace de l’arme blanche.
Les assaillants prennent alors la fuite à vive allure, laissant la jeune femme au sol, choquée et légèrement blessée.

 

Alertée, la Sûreté urbaine a immédiatement ouvert une enquête sous la direction du commissaire principal du Commissariat central de Dakar. Grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance et à plusieurs recoupements techniques, les enquêteurs ont pu identifier le principal suspect, connu des services de police pour vols, agressions et détention d’armes blanches.

Les investigations ont conduit à Tivaouane Peulh, où M. Ndiaye résidait discrètement, pensant avoir échappé à la vigilance des forces de l’ordre. Après plusieurs jours de filature, il a été arrêté dans la nuit du 19 juin, alors qu’il tentait de dissimuler le scooter utilisé lors de l’agression.

 

Selon les sources proches du dossier, M. Ndiaye n’en était pas à son premier forfait. Il serait impliqué dans plusieurs agressions commises entre avril et juin 2025 dans différents quartiers de Dakar, notamment à Grand-Yoff, Colobane et Pikine.
Les enquêteurs estiment qu’il faisait partie d’un réseau d’agresseurs opérant en binôme, souvent à moto, visant les passants isolés ou les femmes rentrant tard du travail.

Lors de son arrestation, les policiers ont saisi un couteau de poche, un téléphone volé et des vêtements identiques à ceux qu’il portait lors de l’agression filmée. Son complice, quant à lui, est actuellement activement recherché.

 

Confronté aux preuves accablantes, M. Ndiaye a d’abord nié les faits avant de reconnaître partiellement son implication. Il aurait affirmé avoir agi « sous l’effet de la drogue » et dans le but de « trouver de quoi survivre ».
Les enquêteurs, eux, le décrivent comme un individu froid, lucide et récidiviste, ayant déjà purgé de courtes peines pour vol avec violence.
 

Cette affaire relance le débat sur la sécurité urbaine à Dakar, où les agressions à moto se multiplient. Les forces de l’ordre affirment avoir renforcé la surveillance des zones sensibles et multiplient les opérations de bouclage dans les quartiers réputés dangereux.

 



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Jaxaay : 17 personnes arrêtées lors d’une opération de police dans un appartement de la Cité Kalia

Lat Soukabé Fall - 22/10/2025 - 0 Commentaire
Jaxaay : 17 personnes arrêtées lors d’une opération de police dans un appartement de la Cité Kalia
Le commissariat de police de Jaxaay, dans le département de Keur Massar, a mené, dans la nuit du mardi au mercredi, une opération d’envergure qui a abouti à l’arrestation de dix-sept individus, dont...

Linguère : le TikTokeur « Rang » derrière un réseau de braqueurs

Lat Soukabé Fall - 22/10/2025 - 0 Commentaire
Linguère : le TikTokeur « Rang » derrière un réseau de braqueurs
L’affaire fait grand bruit à Linguère. Samba Ka, plus connu sous son pseudonyme « Rang », un influenceur de 24 ans suivi par des milliers d’internautes, a été arrêté par les enquêteurs du centre...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags