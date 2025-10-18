Dakar – La Sûreté urbaine met fin au règne d’un dangereux agresseur : le parcours criminel de M. Ndiaye

Tout part d’une plainte déposée le 16 juin 2025 par D. Ndiaye, jeune femme victime d’un vol avec violence.

Les faits se sont déroulés dans une ruelle isolée de Dakar, sous l’œil d’une caméra de surveillance. La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre la victime marchant aux côtés d’un jeune homme avant d’être attaquée par deux individus à scooter.



L’un des agresseurs descend brusquement du véhicule, couteau en main, et tente d’arracher le sac de la jeune femme. Le compagnon de la victime, pris de panique, s’enfuit, la laissant seule face au criminel. Malgré sa résistance, la victime finit par céder sous la menace de l’arme blanche.

Les assaillants prennent alors la fuite à vive allure, laissant la jeune femme au sol, choquée et légèrement blessée.



Alertée, la Sûreté urbaine a immédiatement ouvert une enquête sous la direction du commissaire principal du Commissariat central de Dakar. Grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance et à plusieurs recoupements techniques, les enquêteurs ont pu identifier le principal suspect, connu des services de police pour vols, agressions et détention d’armes blanches.



Les investigations ont conduit à Tivaouane Peulh, où M. Ndiaye résidait discrètement, pensant avoir échappé à la vigilance des forces de l’ordre. Après plusieurs jours de filature, il a été arrêté dans la nuit du 19 juin, alors qu’il tentait de dissimuler le scooter utilisé lors de l’agression.



Selon les sources proches du dossier, M. Ndiaye n’en était pas à son premier forfait. Il serait impliqué dans plusieurs agressions commises entre avril et juin 2025 dans différents quartiers de Dakar, notamment à Grand-Yoff, Colobane et Pikine.

Les enquêteurs estiment qu’il faisait partie d’un réseau d’agresseurs opérant en binôme, souvent à moto, visant les passants isolés ou les femmes rentrant tard du travail.



Lors de son arrestation, les policiers ont saisi un couteau de poche, un téléphone volé et des vêtements identiques à ceux qu’il portait lors de l’agression filmée. Son complice, quant à lui, est actuellement activement recherché.



Confronté aux preuves accablantes, M. Ndiaye a d’abord nié les faits avant de reconnaître partiellement son implication. Il aurait affirmé avoir agi « sous l’effet de la drogue » et dans le but de « trouver de quoi survivre ».

Les enquêteurs, eux, le décrivent comme un individu froid, lucide et récidiviste, ayant déjà purgé de courtes peines pour vol avec violence.





Cette affaire relance le débat sur la sécurité urbaine à Dakar, où les agressions à moto se multiplient. Les forces de l’ordre affirment avoir renforcé la surveillance des zones sensibles et multiplient les opérations de bouclage dans les quartiers réputés dangereux.





