Dakar – Golf Sud : démantèlement d’un réseau de trafic de drogue, 14 personnes arrêtées

La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar a mené une vaste opération à Golf Sud, aboutissant au démantèlement d’un réseau de trafic de drogue qui opérait à ciel ouvert. Quatorze individus ont été arrêtés et près d’un kilogramme de chanvre indien, ainsi que d’autres produits illicites, ont été saisis.



Une opération déclenchée par les plaintes des habitants

Cette intervention fait suite aux dénonciations des riverains, lassés des nuisances et de l’insécurité causées par les trafiquants. Ceux-ci opéraient en plein jour, transformant le quartier en zone d’activités criminelles.



Un climat d’insécurité dénoncé

Selon les témoignages recueillis, les activités de ce réseau s’accompagnaient également d’agressions fréquentes, plongeant les habitants dans un climat de peur permanent. L’opération des forces de l’ordre marque ainsi une victoire dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la banlieue dakaroise.



