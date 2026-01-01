Dakar : B.M., mécanicienne influente, arrêtée avec dix complices pour détournement de mineure et association de malfaiteurs

Rédigé le Mardi 6 Janvier 2026 à 13:51 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Une affaire choc secoue actuellement la capitale sénégalaise. B.M., une mécanicienne reconnue et influente dans la ville, a été interpellée par les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête sur un réseau criminel. Dix autres personnes, cinq femmes et cinq hommes, ont également été arrêtées.



Selon les autorités, les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de mineure et des faits liés à des pratiques sexuelles interdites, conformément au code pénal sénégalais.



Les enquêteurs cherchent à établir le rôle précis de chacun au sein de ce réseau et l’ampleur de leurs activités.



Cette arrestation intervient après plusieurs semaines de surveillance et d’investigations menées par la police de Dakar, qui insiste sur la gravité des faits. Les autorités judiciaires ont assuré que toutes les personnes interpellées feront l’objet d’une procédure judiciaire stricte.



La nouvelle a provoqué une vive réaction dans la capitale, où les citoyens expriment à la fois leur inquiétude et leur soutien à la justice dans le traitement de cette affaire sensible.

L’enquête est toujours en cours, et la police promet de communiquer davantage d’informations au fur et à mesure de l’évolution de la procédure.