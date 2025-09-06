Dakar – Arrestation de deux présumés trafiquants après la saisie de 180 kg de haschich au Maroc

Une opération transnationale

Tout est parti de l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Les autorités marocaines avaient intercepté un camion frigorifique en route vers le Sénégal. Passé au scanner, le véhicule a révélé une cargaison dissimulée de 180 kg de haschich. Deux individus, un Sénégalais et un Marocain, ont immédiatement été arrêtés sur place.



La traque à Dakar

Alertée par la confirmation de cette saisie et l’identification de complices, la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar a lancé une série d’opérations ciblées. Elles ont permis l’interpellation de deux autres suspects à Dakar.



Selon les enquêteurs, l’exploitation des premières auditions a mis à nu les ramifications d’un vaste réseau international de trafic de haschich, utilisant le Sénégal comme point de passage vers le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.



Des saisies complémentaires

Lors de l’arrestation à Dakar, les policiers ont mis la main sur 150 000 F CFA en liquide ainsi que trois téléphones portables, considérés comme des éléments clés pour la poursuite de l’enquête. Les suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente de leur présentation au parquet.



Un signal fort contre le trafic de drogue

Cette opération illustre la coopération sécuritaire entre le Maroc et le Sénégal dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Elle confirme également la volonté de l’OCRTIS de renforcer la surveillance des flux commerciaux et routiers, souvent exploités par les trafiquants pour acheminer leurs cargaisons illicites.

