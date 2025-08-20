Menu
Dakar : 133 candidats à l’émigration irrégulière secourus par la Marine nationale


Rédigé le Mercredi 20 Août 2025 à 11:41


Le 19 août 2025, la Marine nationale a intercepté au large de Dakar une pirogue transportant 133 migrants. L’opération a été menée par le PHM Cayor avec l’appui d’un avion de l’Armée de l’Air.


Le mardi 19 août 2025, une nouvelle tentative d’émigration irrégulière a été déjouée au large de Dakar. Selon la Marine nationale, le Patrouilleur de Haute Mer (PHM) Cayor, avec l’appui d’un avion de patrouille maritime de l’Armée de l’Air, a porté assistance à une pirogue transportant 133 candidats à l’émigration, à environ 92 kilomètres des côtes sénégalaises.

À l’issue de l’intervention, les passagers ont été pris en charge par le PHM Cayor avant d’être débarqués à terre et remis aux services compétents.

Cette opération conjointe illustre la collaboration accrue entre l’Armée de l’Air et la Marine nationale pour renforcer la surveillance du littoral et lutter contre l’émigration clandestine, un enjeu sécuritaire et humanitaire majeur pour le Sénégal.

