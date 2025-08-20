Dakar : 133 candidats à l’émigration irrégulière secourus par la Marine nationale





Le mardi 19 août 2025, une nouvelle tentative d’émigration irrégulière a été déjouée au large de Dakar. Selon la Marine nationale, le Patrouilleur de Haute Mer (PHM) Cayor, avec l’appui d’un avion de patrouille maritime de l’Armée de l’Air, a porté assistance à une pirogue transportant 133 candidats à l’émigration, à environ 92 kilomètres des côtes sénégalaises.



À l’issue de l’intervention, les passagers ont été pris en charge par le PHM Cayor avant d’être débarqués à terre et remis aux services compétents.



Cette opération conjointe illustre la collaboration accrue entre l’Armée de l’Air et la Marine nationale pour renforcer la surveillance du littoral et lutter contre l’émigration clandestine, un enjeu sécuritaire et humanitaire majeur pour le Sénégal.



dakaractu

