Dahra : Huit hommes armés attaquent un point Wave et emportent 8 millions de FCFA

Une attaque menée par un commando de huit individus

La soirée du lundi 19 octobre a été marquée par une attaque particulièrement violente dans la commune de Dahra. Aux environs de 20 heures, un groupe de huit hommes encagoulés a pris d’assaut un point de transfert d’argent Wave implanté sur l’axe menant à Linguère, à proximité du stade municipal Bassirou Sidy Ndiaye.



Selon les informations rapportées par Seneweb, les assaillants se déplaçaient à bord d’un véhicule 4x4 de couleur blanche. Leur arrivée dans cet établissement, où des clients étaient présents, a rapidement tourné à la violence.



Les premiers à subir les assauts du groupe ont été les clients qui se trouvaient devant le point de transfert. Les malfaiteurs les ont roués de coups et certains ont été frappés à la machette. Une scène d’une extrême brutalité qui a plongé les personnes présentes dans une situation de grande frayeur.



Des coups de feu pour tenir les riverains à distance

Les braqueurs ne se sont pas limités aux agressions physiques. Toujours selon les informations publiées, ils ont également tiré plusieurs coups de feu en l’air afin d’intimider les riverains et de décourager toute tentative d’intervention.



Cette démonstration de force leur aurait permis de maintenir la pression sur les personnes présentes pendant le déroulement de l’opération. L’utilisation d’armes à feu, combinée aux agressions à la machette, confère à cette attaque un caractère particulièrement préoccupant.



Les circonstances exactes de l’utilisation des armes, ainsi que le bilan humain détaillé de l’agression, restent à préciser à partir d’informations officielles complémentaires.



Les caméras de surveillance et les vitres détruites

Au cours de leur intervention, les assaillants ont également saccagé une partie du local. Les caméras de surveillance ainsi que les vitres de l’établissement ont été brisées.



Ces dégradations pourraient compliquer l’exploitation des images enregistrées par le dispositif de surveillance. Toutefois, les investigations pourraient s’appuyer sur d’autres éléments matériels, les témoignages des victimes et des riverains, ainsi que sur d’éventuelles traces laissées par le véhicule utilisé pour l’opération.



À ce stade, aucun élément publié ne permet d’établir si les enquêteurs disposent d’autres images ou d’indices permettant d’identifier les membres du groupe.



Huit millions de FCFA emportés

Après avoir maîtrisé la situation, les braqueurs se sont dirigés vers le gérant du point Wave, identifié dans l’article de Seneweb comme Mamadou Mbaye. Sous la menace de leurs armes, ils lui ont réclamé l’intégralité de la caisse.



Le butin annoncé s’élève à 8 millions de francs CFA, selon les informations rapportées par le média. Cette somme représente une perte financière importante pour l’établissement visé.



Une fois l’argent récupéré, les huit individus ont quitté les lieux à bord de leur véhicule 4x4 blanc. Ils auraient pris la direction du grand foirail de Dahra, avant de disparaître.



L’itinéraire emprunté après leur fuite constitue un élément susceptible d’intéresser les enquêteurs dans le cadre des recherches engagées.



La gendarmerie mobilisée après l’attaque

Alertés après les faits, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra se sont rendus sur place pour effectuer les constatations nécessaires et engager des recherches afin de retrouver les auteurs présumés.



L’enquête devra notamment permettre de déterminer les circonstances précises du braquage, d’identifier les huit individus et de retracer leur itinéraire avant et après l’attaque.



Les témoignages des clients agressés et des riverains pourraient également contribuer à reconstituer le déroulement des faits. L’exploitation des indices disponibles devra permettre aux enquêteurs de rechercher d’éventuels liens entre les suspects et d’établir les responsabilités individuelles.



Aucune interpellation n’est mentionnée dans les informations consultées au moment de la rédaction de cet article.



La sécurité des points de transfert d’argent en question

Cette attaque remet en lumière les risques auxquels sont exposés les commerces spécialisés dans les transferts d’argent, qui peuvent détenir des liquidités importantes et accueillir du public jusque tard dans la journée.



Au-delà du préjudice financier, les violences rapportées à Dahra soulèvent des préoccupations concernant la protection des employés, des clients et des riverains. L’agression de personnes présentes sur les lieux et les tirs en l’air font également craindre les conséquences qu’aurait pu avoir cette opération si des projectiles avaient atteint des personnes.



Le renforcement des dispositifs de sécurité, la protection des locaux et la coopération avec les forces de défense et de sécurité figurent parmi les enjeux soulevés par ce type d’incident.



Pour l’heure, les recherches engagées par la gendarmerie devront permettre de faire la lumière sur cette affaire et de retrouver les auteurs présumés.