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Dagana : un artiste perd la vie lors d’un spectacle de “faux-lion”


Rédigé le Mardi 24 Mars 2026 à 07:46 | Lu 38 fois Rédigé par


Un artiste participant à un spectacle traditionnel a perdu la vie à Dagana après une chute. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances.


Dagana : un artiste perd la vie lors d’un spectacle de “faux-lion”

 

Un incident tragique s’est produit dimanche dans le quartier Diamaguène, à Dagana, où un artiste incarnant un “faux-lion”, appelé Simb, a perdu la vie lors d’une prestation.
Originaire de Tivaouane, l’homme participait à un spectacle dûment autorisé lorsqu’il a chuté en réalisant des figures acrobatiques. Cette chute lui a été fatale.
Informés aux alentours de 21 heures, les agents de la brigade territoriale se sont rendus sur place avant de transférer le corps vers le district sanitaire pour les constats nécessaires.
Une procédure a été engagée afin de déterminer les circonstances exactes de cet événement.



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