DSC : Ndèye Sow Leïla placée en garde à vue après une plainte d’And Samm Jikko Yi (Seneweb)

Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:04 | Lu 51 fois Rédigé par SEYELATYR

Selon Seneweb, Ndèye Sow Leïla, présentée comme présidente de l’Union pour le progrès et le renouveau du Sénégal, a été placée en garde à vue à l’issue de son audition par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Cette mesure ferait suite à une plainte de l’association And Samm Jikko Yi, après des propos tenus lors d’une émission diffusée sur Public SN TV.





D’après le même média, cette procédure intervient à la suite d’une plainte déposée par l’association And Samm Jikko Yi. Les faits visés, présentés comme présumés à ce stade, portent notamment sur la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation et des injures publiques, en lien avec des propos tenus lors d’une émission diffusée sur la chaîne Public SN TV.

Ce que Seneweb avance sur l’origine de la plainte Dans un second article,

Selon ce récit, la séquence contestée ferait suite à une audience accordée au collectif And Samm Jikko Yi par le procureur de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, dans le cadre d’actions liées à la lutte contre l’homosexualité. Seneweb écrit que, sur PublicSn (chaîne YouTube de Diop Aïssatou Fall, selon le site), Ndèye Sow aurait notamment demandé au collectif de présenter des excuses publiques à l’ancien président Macky Sall, avant de tenir des propos jugés offensants par l’association, qui évoque dans sa plainte des atteintes à l’honneur et des accusations graves visant des membres du collectif, dont des imams.

À ce stade, Thièsinfo rapporte ces éléments au conditionnel et avec attribution à Seneweb : les qualifications retenues, le contenu exact de l’émission et les suites judiciaires éventuelles n’apparaissent pas documentés dans le corpus transmis au-delà des informations publiées par ce média.

Thiesinfo seyelatyr

Ndèye Sow Leïla a été placée en garde à vue dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de la police nationale, après son audition, rapporte Seneweb D’après le même média, cette procédure intervient à la suite d’une plainte déposée par l’association And Samm Jikko Yi. Les faits visés, présentés comme présumés à ce stade, portent notamment sur la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation et des injures publiques, en lien avec des propos tenus lors d’une émission diffusée sur la chaîne Public SN TV.Dans un second article, Seneweb précise que la plaignante citée est Sokhna Ndèye Diop Jaaratullah, présentée comme présidente nationale d’And Samm Jikko Yi Femmes. Le site indique également que Ndèye Leïla Sow (Ndèye Sow, selon Seneweb), âgée de 52 ans, se présente comme consultante indépendante en relations publiques.Selon ce récit, la séquence contestée ferait suite à une audience accordée au collectif And Samm Jikko Yi par le procureur de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, dans le cadre d’actions liées à la lutte contre l’homosexualité. Seneweb écrit que, sur PublicSn (chaîne YouTube de Diop Aïssatou Fall, selon le site), Ndèye Sow aurait notamment demandé au collectif de présenter des excuses publiques à l’ancien président Macky Sall, avant de tenir des propos jugés offensants par l’association, qui évoque dans sa plainte des atteintes à l’honneur et des accusations graves visant des membres du collectif, dont des imams.À ce stade, Thièsinfo rapporte ces éléments au conditionnel et avec attribution à Seneweb : les qualifications retenues, le contenu exact de l’émission et les suites judiciaires éventuelles n’apparaissent pas documentés dans le corpus transmis au-delà des informations publiées par ce média. Sources : Seneweb ; Seneweb



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