Culture de chanvre indien à domicile : un quinquagénaire interpellé à Grand-Thiès

Une affaire pour le moins insolite s’est produite au quartier Grand-Thiès, où un homme a été surpris en pleine culture de chanvre indien à son propre domicile. Dans la nuit du 17 avril, aux environs de 22h30, les éléments de la brigade de recherches du commissariat du premier arrondissement de Thiès ont procédé à l’interpellation d’un individu identifié comme Abass Cissé, âgé de 49 ans. Une dénonciation anonyme à l’origine de l’intervention Selon les premiers éléments de l’enquête, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement anonyme faisant état de la présence de plantes suspectes dans un appartement situé à Grand-Thiès. Alertés, les policiers ont organisé une descente sur les lieux. Sur place, ils ont découvert deux plants de chanvre indien, bien développés, soigneusement cultivés dans des pots de fleurs à l’intérieur du logement. Le suspect a été immédiatement interpellé. “C’était pour ma consommation et ma santé” Entendu par les enquêteurs, Abass Cissé n’a pas contesté les faits. Il a reconnu être à l’origine de la culture des plants, affirmant les avoir lui-même semés et entretenus. Pour se justifier, il évoque une consommation personnelle, mais surtout un usage qu’il qualifie de thérapeutique. Souffrant d’asthme, il affirme inhaler chaque matin des feuilles de cannabis afin de prévenir les crises. Une perquisition accablante La perquisition menée dans son appartement a permis aux forces de l’ordre de découvrir des résidus de chanvre indien ainsi que des graines éparpillées dans les lieux, confirmant l’existence d’une activité de culture, même à petite échelle. Une infraction pénale malgré les justifications Malgré les explications avancées par le mis en cause, la culture de chanvre indien demeure strictement interdite par la législation sénégalaise, quelle que soit la finalité invoquée, y compris à des fins thérapeutiques. Abass Cissé devrait ainsi être déféré devant le parquet et répondre de ses actes. Cette affaire intervient dans un contexte de fermeté des autorités face aux infractions liées aux stupéfiants.