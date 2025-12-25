Crise sur le campus de Kolda : vandalisme après la fermeture du restaurant universitaire

Mécontents de cette décision prise par le CROUS/Z, des étudiants encore présents sur le campus ont exprimé leur colère par des actes de vandalisme. Le restaurant universitaire a été saccagé et partiellement pillé, occasionnant d’importants dégâts matériels.
L’administration a fermement condamné ces actes, rappelant que la fermeture du restaurant pendant les vacances répond à des contraintes logistiques et budgétaires. Elle appelle au calme et au dialogue, tout en prévenant que les dégâts pourraient retarder la reprise du service de restauration.