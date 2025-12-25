Crise sur le campus de Kolda : vandalisme après la fermeture du restaurant universitaire

Rédigé le Vendredi 26 Décembre 2025 à 14:22 | Rédigé par Lat Soukabé Fall

Une vive tension a éclaté au centre universitaire de Kolda, rattaché à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, après l’annonce de la fermeture temporaire du restaurant universitaire à l’occasion des fêtes de fin d’année.



L’administration a fermement condamné ces actes, rappelant que la fermeture du restaurant pendant les vacances répond à des contraintes logistiques et budgétaires. Elle appelle au calme et au dialogue, tout en prévenant que les dégâts pourraient retarder la reprise du service de restauration. Mécontents de cette décision prise par le CROUS/Z, des étudiants encore présents sur le campus ont exprimé leur colère par des actes de vandalisme. Le restaurant universitaire a été saccagé et partiellement pillé, occasionnant d’importants dégâts matériels.