Course tarifée à 300 FCFA tourne au drame : un gendarme victime d’une machette à Thiès

Selon les sources locales, la victime, un gendarme se déplaçant en civil, avait sollicité les services d’un conducteur de moto-taxi, communément appelé « Jakarta », pour se rendre jusqu’au quartier Grand Thiès. Après avoir payé 300 FCFA via un service de transfert d’argent, le conducteur a jugé ce montant insuffisant et a exigé 500 FCFA, entraînant une altercation entre les deux hommes.





L’incident s’est produit à proximité de l’Hôpital Dixième, où la dispute a rapidement dégénéré. Le mototaximan a saisi une machette dissimulée sur sa moto et a porté plusieurs coups à la victime, sectionnant l’index gauche du gendarme.



Le suspect, identifié comme S. Sèye, âgé de 23 ans, a pris la fuite après l’agression. Il s’est d’abord réfugié à Touba avant d’être interpellé à son retour à Thiès par les forces de l’ordre.



S. Sèye est poursuivi pour détention illégale d’arme blanche et coups et blessures volontaires. Le procureur a requis trois ans de prison ferme à son encontre. Lors de l’audience, le prévenu a déclaré qu’il pensait être victime d’une tentative d’agression et qu’il ignorait que la victime était un gendarme en civil.



Les motos-taxis sont un moyen de transport très répandu au Sénégal, mais elles sont souvent au centre de conflits liés au tarif des courses ou au non-respect des règles de sécurité. Les altercations violentes entre conducteurs et clients sont malheureusement récurrentes dans les grandes villes.



La victime a été prise en charge par le personnel médical et reçoit des soins pour sa mutilation. Cet incident soulève une fois de plus la question de la sécurité dans les transports urbains et la nécessité d’un encadrement plus strict des motos-taxis dans les centres-villes sénégalais.

