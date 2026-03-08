Menu
L'Actualité au Sénégal

Course-poursuite nocturne à Dakar après un vol à l’arraché


Rédigé le Dimanche 8 Mars 2026 à 16:28 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène inhabituelle s’est produite dans une rue de Dakar lorsqu’un vol à l’arraché a été suivi d’une poursuite improvisée par un témoin.


Course-poursuite nocturne à Dakar après un vol à l’arraché

Selon les informations, deux individus circulant sur un scooter ont brusquement arraché le sac d’une personne avant de prendre la fuite à vive allure.
 

Un motard qui se trouvait à proximité a immédiatement décidé de suivre les voleurs, tout en filmant leur fuite à l’aide de son téléphone portable.
 

La vidéo capturée lors de cette poursuite a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions et relançant le débat sur l’insécurité et les vols commis par des individus circulant à moto.
 

Plusieurs internautes ont notamment dénoncé la circulation de nombreuses motos sans plaques d’immatriculation, une situation qui complique considérablement l’identification des auteurs de délits.
 

Des appels ont été lancés aux autorités afin de renforcer les contrôles routiers et de sanctionner plus sévèrement les conducteurs de motos non immatriculées.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags