Coup de filet nocturne à Dakar : drogues, vols et infractions routières ciblés

Pour mener à bien cette mission, la Police nationale a mobilisé des moyens exceptionnels. Deux cent onze (211) agents ont été déployés sur le terrain, appuyés par quarante (40) véhicules d’intervention, permettant un maillage efficace des quartiers sensibles, des grands axes routiers et des zones réputées à forte insécurité. Des contrôles systématiques ont été effectués tout au long de la nuit.



Les résultats enregistrés sont jugés probants. Cent soixante-quatre (164) individus ont été interpellés pour diverses infractions. Parmi eux, 105 personnes ont été arrêtées pour vérification d’identité, tandis que 23 autres ont été appréhendées pour ivresse publique manifeste. En outre, 10 individus ont été placés en position de nécessité d’enquête afin de permettre aux services compétents d’approfondir certaines procédures.



La lutte contre les stupéfiants a constitué un volet majeur de cette opération. Les forces de l’ordre ont interpellé un individu pour offre et cession de Kush, cinq personnes pour détention et usage de chanvre indien, ainsi que quatre usagers de produits cellulosiques, traduisant une vigilance accrue face à la prolifération des drogues dans la capitale.



Des infractions plus graves ont également été relevées. Deux individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs et vol en réunion, tandis que quatre personnes ont été prises en flagrant délit de vol. Par ailleurs, plusieurs suspects ont été interpellés dans des affaires liées à l’homicide involontaire par accident de la circulation, l’escroquerie, l’abus de confiance, les rixes sur la voie publique et les violences volontaires.



Sur le plan de la circulation routière, un dispositif strict de contrôle a été appliqué afin de lutter contre l’indiscipline. Cette action a conduit à la saisie de 253 pièces administratives, à la mise en fourrière de deux véhicules et à l’immobilisation de dix motocyclettes pour diverses infractions au Code de la route.



À travers cette opération d’envergure, le Commissariat central de Dakar réaffirme la ferme volonté des autorités de préserver l’ordre public, sécuriser les personnes et les biens et rassurer les citoyens. Les services de police annoncent la poursuite de ces actions ciblées dans les jours à venir afin de maintenir une pression constante sur les réseaux criminels.

