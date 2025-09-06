Corniche Ouest : Une querelle de rabatteurs vire au drame sanglant

Depuis plusieurs jours, la tension était perceptible au « marché malien », situé à l’angle de la rue Escarfait et de la rue Raffenel. Les rabatteurs, souvent en concurrence pour attirer les acheteurs, se disputent régulièrement le même terrain. Mais rarement ces querelles franchissent la ligne rouge.



Cette fois-ci, tout a basculé.

Selon les premiers témoignages, Bacary Diallo, 29 ans, de nationalité malienne, en est venu aux mains avec son rival, un jeune rabatteur ivoirien. Dans la confusion, Diallo aurait ramassé des briques et frappé violemment son adversaire à la tête. Le coup s’est avéré fatal.



Le corps de la victime, dont l’identité n’a pas encore été formellement établie, gisait sur la chaussée lorsque les secours sont arrivés. Ses camarades, encore sous le choc, ont confié aux enquêteurs que ce genre d’altercation était fréquent dans le milieu. « Mais jamais on n’avait vu ça », souffle l’un d’eux.



À la surprise générale, l’auteur présumé du meurtre n’a pas tenté de fuir. Au contraire, Bacary Diallo a reconnu son acte devant ses compagnons, qui ont aussitôt alerté une patrouille de police. Il a été arrêté sur place, sans opposer de résistance.



Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et tenter d’identifier la victime.

