Coopération Sénégal–Espagne : investissements, migration et diaspora au cœur des échanges

Le deuxième jour de la visite officielle du président sénégalais en Espagne a permis de renforcer les relations entre les deux pays, tout en abordant des enjeux majeurs tels que la migration et la santé, selon une communication de la présidence.

Les échanges ont mis en lumière plusieurs priorités, notamment le développement des relations bilatérales, la progression des partenariats économiques et la mobilisation de nouveaux investissements. À cette occasion, le chef de l’État a rencontré plusieurs investisseurs espagnols, ouvrant des perspectives de collaboration dans des secteurs jugés stratégiques.

Dans le domaine agroalimentaire, les discussions ont porté sur le soutien à la production locale et l’amélioration de la nutrition à travers des investissements renforcés. Le secteur du tourisme a également été évoqué, avec des projets visant à élargir et moderniser l’offre hôtelière.

Un projet d’aménagement territorial baptisé « Diourbel durable » a aussi été au centre des échanges. Il pourrait bénéficier d’un financement estimé à 380 milliards de francs CFA, dans le cadre d’un partenariat public-privé intégrant une dimension de financement écologique.

Par ailleurs, la diaspora sénégalaise en Espagne a occupé une place importante dans cette visite. Les discussions ont permis de souligner des améliorations notables dans les services consulaires, notamment la réduction des délais de délivrance des passeports, désormais estimés à environ une semaine.

Des mesures spécifiques ont été mises en place pour simplifier l’accès aux documents administratifs, en particulier pour les personnes engagées dans des प्रक्रdures de régularisation. Un guichet dédié à l’Espagne, déjà opérationnel à Dakar, contribue à accélérer le traitement des demandes, tandis qu’une mission spéciale chargée de la production de passeports doit prochainement être déployée en Espagne.

Sur la question migratoire, les autorités sénégalaises et espagnoles ont convenu de renforcer leur coopération, notamment avec les îles Canaries. Les échanges ont insisté sur l’amélioration de l’accueil des migrants à leur arrivée et sur le renforcement des actions contre les réseaux de trafic.

Enfin, les deux parties ont mis en avant l’importance de développer des dispositifs de formation et d’insertion pour les jeunes, considérés comme un levier essentiel pour une gestion durable des flux migratoires.