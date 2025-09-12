Conseil municipal de Thiès : Babacar Diop annonce des mesures contre les inondations et de nouveaux projets d’infrastructures

Le Conseil municipal de Thiès s’est réuni le jeudi 11 septembre 2025 sous la présidence du maire Dr Babacar Diop. Plusieurs dossiers majeurs ont été abordés, allant de la gestion des inondations aux projets d’infrastructures et de coopération internationale.



Face aux pluies récentes, la mairie a lancé des opérations d’urgence : évacuation des eaux, vidange des fosses septiques et distribution d’aides aux ménages touchés. Le maire a sollicité un appui technique du ministère de l’Hydraulique et alerté le président de la République sur la dégradation des Plateaux de Thiès. Le footballeur Pape Matar Sarr a également apporté son soutien aux sinistrés.



Côté mobilité, des feux tricolores sont en cours d’installation à cinq carrefours stratégiques et un giratoire est prévu au niveau de Kaosara. L’éclairage public sera renforcé, notamment sur la route de Mbour 4, jugée dangereuse. Le pavage de l’Avenue Caen sera lancé, la Place de France réaménagée et des opérations de désensablement menées avec la SONAGED.



Sur le plan social, près de 1 800 personnes bénéficient déjà de la Couverture Sanitaire Universelle subventionnée par la mairie, avec un objectif de 5 000 d’ici décembre. Le projet de Maison des Cultures Urbaines avance et une assemblée des acteurs culturels est prévue le 18 septembre.



Enfin, le maire a partagé son plaidoyer pour une relance stratégique du rail lors d’une conférence internationale à Moscou. Le Conseil a aussi examiné plusieurs conventions de coopération et un virement de crédits.



emedia

