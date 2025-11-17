Menu
Conflit israélo-palestinien : Le Conseil de sécurité de l’ONU approuve le plan de paix de Trump à Gaza


Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 00:00 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Russie et la Chine n’ont pas utilisé leur droit de veto face à la résolution américaine visant à cimenter le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas


C’est un tournant dans le conflit israélo-palestinien. Lundi, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé le plan de paix de Donald Trump à Gaza. Ce vote va permettre d’y déployer une force internationale, alors que les Etats-Unis mettaient en garde contre le risque d’une reprise de la guerre.

Treize des membres du Conseil se sont prononcés en faveur du texte que l’ambassadeur américain aux Nations unies Mike Waltz a qualifié d'« historique et constructif ». Donald Trump a par la suite salué l’adoption de la résolution qui entraînera selon lui « davantage de paix dans le monde ». Sur Truth Social, il a remercié les pays siégeant au Conseil de sécurité, y compris la Russie et la Chine, qui se sont abstenues et n’ont pas utilisé leur droit de veto.

Un cessez-le-feu précaire entre Israël et le Hamas
La résolution américaine, plusieurs fois modifiée lors de négociations sensibles, « endosse » le plan du président américain ayant permis la mise en place, le 10 octobre, d’un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien ravagé par deux années de guerre provoquée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023.

Le texte « autorise » la mise en place d’une « force de stabilisation internationale » (ISF) chargée notamment de l’appui à la sécurisation des frontières en coopération avec Israël et l’Egypte, de la démilitarisation de Gaza, du désarmement « des groupes armés non étatiques », de la protection des civils et de la formation d’une police palestinienne. La composition de cette force n’est pas évoquée.

La résolution, soutenue par l’Autorité palestinienne, donne également mandat jusqu’au 31 décembre 2027 à un « Comité de la paix », organe de « gouvernance de transition » à Gaza jusqu’à la réforme de l’Autorité palestinienne. Selon le plan en 20 points qui y est annexé, ce comité doit être présidé par Donald Trump.

Contrairement aux premières versions, la résolution évoque l’éventualité d’un Etat palestinien. Un avenir cependant clairement rejeté une nouvelle fois dimanche par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Pour la France, qui a voté pour, cette résolution « répond aux besoins les plus urgents des populations et permet de soutenir les efforts de paix en cours ». « Nous nous sommes assurés que le texte […] inclue des éléments importants pour nous, et notamment des références à la perspective d’un État palestinien », a ajouté une source diplomatique.


Lat Soukabé Fall

