Conflit entre la Cbao et Bocar Samba Dièye : l’homme d’affaires sollicite l’arbitrage de l’État


Rédigé le Jeudi 11 Septembre 2025 à 11:37 | Lu 49 fois Rédigé par


Accusé par la Cbao de fraude liée à une lettre de crédit et sommé de payer plus de 2,6 milliards FCFA, Bocar Samba Dièye dénonce une injustice et appelle le président Diomaye Faye à intervenir.


 

Le différend opposant la Cbao à l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye prend une nouvelle tournure. La banque réclame à ce dernier le règlement d’une dette estimée à 2,6 milliards de francs CFA, en lien avec une lettre de crédit jugée « falsifiée ».

Face aux journalistes ce mercredi, l’opérateur économique a dénoncé ce qu’il considère comme une spoliation. « La Cbao a saisi tous mes biens sans jamais me donner de réponses », a-t-il déclaré, estimant que la justice favorise la banque de façon « injuste », au risque de voir tout son patrimoine confisqué.

Affirmant que sa situation est devenue critique, Bocar Samba Dièye en appelle désormais à l’autorité suprême. Il a demandé une audience au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et invité l’État à s’impliquer afin d’éviter, selon ses termes, « l’irréparable ».




