Le chef de l’État annonce une campagne dédiée à l’emploi en 2026





Lors de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi, le président Bassirou Diomaye Faye a présenté plusieurs orientations concernant l’emploi, en annonçant qu’une campagne nationale lui sera spécialement consacrée en 2026. Il a indiqué que cette période mettra en avant la promotion de l’emploi ainsi que le développement de l’économie sociale et solidaire.



Le communiqué publié à l’issue de la réunion précise que l’emploi des jeunes reste un axe central de l’action gouvernementale. À ce titre, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’achèvement du nouveau document définissant la politique nationale de l’emploi, avec une échéance fixée à décembre 2025.



Il a également invité les ministres à adapter les dispositifs de formation technique et professionnelle, tout en renforçant la formation duale et les actions du Fonds de financement dédié à ce secteur. Le président a insisté sur l’importance d’avancer dans la création de centres de formation professionnelle et technique dans l’ensemble des départements du pays.



Dans la même dynamique, il a demandé au gouvernement de coordonner les moyens et initiatives liés à la promotion de l’emploi des jeunes, dans l’objectif de mettre en place un programme national structuré.



Bassirou Diomaye Faye a aussi réaffirmé son attachement à la mise en place du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et au bon fonctionnement du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes, en veillant à la tenue régulière de leurs rencontres.

