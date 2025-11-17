Menu
Rédigé le Jeudi 20 Novembre 2025


Le président Bassirou Diomaye Faye prévoit une année 2026 axée sur la promotion de l’emploi et l’économie sociale, avec des mesures pour améliorer la formation professionnelle et renforcer les dispositifs dédiés aux jeunes.


Le chef de l’État annonce une campagne dédiée à l’emploi en 2026

 

Lors de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi, le président Bassirou Diomaye Faye a présenté plusieurs orientations concernant l’emploi, en annonçant qu’une campagne nationale lui sera spécialement consacrée en 2026. Il a indiqué que cette période mettra en avant la promotion de l’emploi ainsi que le développement de l’économie sociale et solidaire.

Le communiqué publié à l’issue de la réunion précise que l’emploi des jeunes reste un axe central de l’action gouvernementale. À ce titre, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’achèvement du nouveau document définissant la politique nationale de l’emploi, avec une échéance fixée à décembre 2025.

Il a également invité les ministres à adapter les dispositifs de formation technique et professionnelle, tout en renforçant la formation duale et les actions du Fonds de financement dédié à ce secteur. Le président a insisté sur l’importance d’avancer dans la création de centres de formation professionnelle et technique dans l’ensemble des départements du pays.

Dans la même dynamique, il a demandé au gouvernement de coordonner les moyens et initiatives liés à la promotion de l’emploi des jeunes, dans l’objectif de mettre en place un programme national structuré.

Bassirou Diomaye Faye a aussi réaffirmé son attachement à la mise en place du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et au bon fonctionnement du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes, en veillant à la tenue régulière de leurs rencontres.




