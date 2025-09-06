Concours CREM 2025 : ouverture des candidatures du 10 septembre au 10 octobre





Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’ouverture des inscriptions au Concours de recrutement d’élèves-maîtres (CREM), session 2025, à compter du mercredi 10 septembre. Les dépôts de candidatures resteront possibles jusqu’au 10 octobre à 17h00.



Ce concours s’adresse aux Sénégalais âgés de 18 à 33 ans au 31 décembre 2025, titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les options Français, Arabe, Anglais ou Daara (enseignement arabo-islamique).



Les candidats doivent obligatoirement s’inscrire en ligne sur le site officiel du CREM ([www.crem.education.sn ]url:http://www.crem.education.sn ), effectuer le paiement des frais, puis scanner et téléverser l’ensemble des pièces demandées.



Les épreuves de présélection sont prévues pour le jeudi 16 octobre 2025 à partir de 10 heures, dans les centres choisis par les Inspecteurs d’académie.





