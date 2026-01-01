Commerce extérieur : forte baisse des exportations sénégalaises en novembre 2025





Les exportations sénégalaises ont connu une nette contraction au mois de novembre 2025, selon le bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Leur valeur est passée de 688,7 milliards de francs CFA en octobre à 323,6 milliards un mois plus tard, soit une baisse de 53,0 %.



Le document précise qu’en novembre 2025, les ventes du Sénégal à l’étranger se sont établies à 323,6 milliards de francs CFA, contre 688,7 milliards le mois précédent, confirmant ainsi une chute importante des exportations sur la période.



Cette diminution s’explique en grande partie par le recul des exportations d’huiles brutes de pétrole. La valeur de ces ventes est passée de 215,6 milliards de francs CFA en octobre à 45,5 milliards en novembre. Le bulletin fait également état d’une baisse significative des recettes issues des produits pétroliers raffinés, qui sont passées de 150,1 milliards à 49,7 milliards sur la même période.



Par ailleurs, les revenus tirés de l’exportation de l’or non monétaire ont également diminué, passant de 145,5 milliards de francs CFA en octobre à 95,9 milliards le mois suivant.



À l’inverse, les statisticiens de l’ANSD relèvent une progression des exportations de phosphates, évaluées à 4,9 milliards de francs CFA en novembre, contre aucune exportation enregistrée le mois précédent. Les ventes d’engrais minéraux et chimiques ont également augmenté, atteignant 3,1 milliards en novembre, contre 1,8 milliard en octobre.



Selon l’ANSD, la hausse des exportations d’or, de phosphates et d’engrais a permis de limiter partiellement l’ampleur de la baisse globale des exportations sénégalaises.



Sur une base annuelle, les exportations du mois de novembre 2025 affichent toutefois un recul de 28,5 % par rapport à celles de novembre 2024. En revanche, le cumul des exportations à fin novembre 2025 s’élève à 5 109,9 milliards de francs CFA, contre 3 504,7 milliards pour la même période en 2024, soit une progression de 45,8 %, selon le bulletin mensuel de l’ANSD.

