Colobane : La conduite dangereuse d’un chauffeur de camion alerte un policier

La conduite dangereuse d’un chauffeur de camion de livraison a conduit à son interpellation sur l’autoroute Seydina Limamou Laye, à Dakar. Selon les informations rapportées par Seneweb, les faits ont été constatés par un agent de police qui a remarqué le comportement anormal du conducteur alors qu’il circulait à hauteur de l’entrée de Colobane.



Le camion transportait une cargaison de boissons alcoolisées. Face à la conduite jugée dangereuse du véhicule, le policier a ordonné au chauffeur de s’arrêter afin de procéder à un contrôle.





Un alcootest confirme les soupçons

Quatre à cinq verres de vin avant de conduire

Le chauffeur déféré au parquet

Lors du contrôle, le conducteur présentait des signes manifestes d’ivresse. Les soupçons des forces de l’ordre ont ensuite été confirmés par un alcootest, selon le récit des faits publié par le média.Cette situation a conduit à l’ouverture d’une procédure à l’encontre du chauffeur, soupçonné d’avoir pris le volant après avoir consommé de l’alcool, exposant ainsi les autres usagers de la route à un risque.L’intervention policière a permis d’interrompre le trajet du camion et de prendre en charge le conducteur dans le cadre de la procédure engagée.Après avoir retrouvé son état normal, le chauffeur a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré avoir consommé entre quatre et cinq verres de vin avant de prendre le volant.Le mis en cause a toutefois soutenu qu’il ne s’agissait pas d’une habitude et qu’il n’avait aucune intention de nuire. Ces déclarations constituent sa version des faits, alors que la procédure judiciaire suit son cours.L’affaire met en évidence les dangers de la conduite après consommation d’alcool, particulièrement lorsqu’il s’agit de véhicules de livraison susceptibles de représenter un risque important pour les autres usagers en cas de perte de contrôle.À l’issue de l’enquête menée par la Section des accidents du Commissariat central de Dakar, le chauffeur a été déféré devant le procureur de la République.Il est poursuivi pour conduite en état d’ébriété et mise en danger de la vie d’autrui. À ce stade, les informations disponibles ne précisent pas les suites judiciaires réservées au dossier.Cette affaire rappelle l’importance du respect des règles de sécurité routière. La consommation d’alcool avant de conduire peut altérer les réflexes, diminuer la vigilance et compromettre la capacité à réagir face aux imprévus de la circulation.