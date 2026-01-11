Menu
Collecte illégale de données personnelles : un marabout condamné à Thiès


Rédigé le Samedi 17 Janvier 2026 à 19:09 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


THIÈS : Un marabout condamné à un mois ferme pour collecte illicite de données personnelles lors d’une relation amoureuse
ParBinta Gaye -17 janvier 2026
Une affaire née d’une relation sentimentale a été jugée devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. S.B Ndiaye, marabout originaire de Touba, est poursuivi pour collecte de données à caractère personnel au préjudice de la dame A. Bane.

Selon les débats à l’audience, le prévenu entretenait une relation amoureuse avec la partie civile. À la barre, S.B Ndiaye a reconnu les faits. Il a déclaré que lors de ses séjours à Thiès, il rencontrait la jeune femme dans un hôtel de la ville, où il filmait leurs rapports sexuels à l’insu de cette dernière.


“À chaque fois que je passais un séjour à Thiès, on se rencontrait dans un hôtel. Je filmais nos ébats sexuels à son insu. C’était pour des souvenirs”, a-t-il admis devant le tribunal.

La partie civile, A. Bane, a affirmé que les faits se sont déroulés le 25 décembre 2025. Elle a expliqué avoir coupé tout contact avec le prévenu en le bloquant sur son téléphone.

“Il m’avait appelée pour qu’on se rencontre à l’hôtel, mais j’étais injoignable. Je l’avais bloqué. C’est ainsi qu’il m’a envoyé les vidéos obscènes par WhatsApp”, a-t-elle déclaré, précisant toutefois n’avoir subi ni chantage ni menace de sa part.


Estimant les faits établis, le procureur de la République a requis une peine de deux mois de prison ferme contre le prévenu.

Le juge a déclaré le prévenu coupable des faits et l’a condamné à un mois de prison ferme avec une amende de 200 000 FCFA. Le tribunal a ordonné la restitution de son téléphone après le paiement de l’amende.

Lat Soukabé Fall

