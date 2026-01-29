Cinéma et création numérique : un atelier pour définir une stratégie nationale sur cinq ans





Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme tient, à partir de mardi, un atelier d’orientation dédié à la conception d’un plan stratégique de développement du cinéma, de l’audiovisuel et de la création numérique couvrant la période 2026-2030, selon des informations communiquées par les services dudit département.



Cette rencontre, prévue sur trois jours, débutera par une cérémonie officielle programmée à 9 heures au cinéma Sea Plaza, situé à la Place du Souvenir africain. L’annonce a été faite dans un communiqué transmis mercredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



D’après le document, l’objectif de cet atelier est d’élaborer une feuille de route réaliste et inclusive, destinée à faire du cinéma un moteur de croissance, d’innovation et de rayonnement culturel au cours des cinq prochaines années.



Le communiqué souligne également que ce plan de relance et de développement du secteur créatif s’inscrit dans la continuité de la politique de l’État visant la structuration, la promotion et la mise en place de mécanismes de financement en faveur du cinéma et de l’audiovisuel.



Les travaux réuniront des experts et des professionnels du secteur, appelés à réfléchir autour de plusieurs axes thématiques. Parmi ceux-ci figurent notamment la formation, la recherche, la transmission, la création et le patrimoine, ainsi que les questions liées au financement, à la législation, à la fiscalité, à l’économie du cinéma et à la coopération, avec comme référence le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (Fopica).



D’autres thématiques seront également abordées, notamment la production, l’exploitation et la diffusion des œuvres, l’accès au marché, la distribution et les festivals, ainsi que la gouvernance, la structuration et le développement de l’industrie cinématographique à travers de grands projets.



À l’issue des échanges, les travaux devront aboutir à l’élaboration d’un rapport final destiné à définir les grandes orientations du futur plan stratégique consacré au cinéma, à l’audiovisuel et à la création numérique.

