Bourses d’études : le paiement désormais aligné sur le calendrier académique



La nouvelle politique nationale des bourses d’études prévoit un changement majeur dans le mode de paiement des allocations. Selon le directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, les versements seront désormais effectués en cohérence avec le calendrier académique des étudiants.

S’exprimant mardi à Dakar devant la presse, à l’issue d’un atelier de deux jours, il a expliqué que les étudiants ne doivent plus s’attendre au même calendrier de paiement que par le passé. L’objectif, a-t-il précisé, est de faire correspondre la période de paiement à la période effective d’inscription universitaire.

Cet atelier entrait dans le cadre de la réflexion menée par les autorités sénégalaises en vue de définir une nouvelle politique nationale de bourse et de réviser le décret n°2012-963 du 12 août 2014 relatif à l’attribution des allocations d’études dans l’enseignement supérieur.

Jean Amédé Diatta a illustré ce changement en indiquant qu’un étudiant inscrit en janvier commencera à percevoir son allocation à partir de ce mois, le certificat de scolarité établissant son statut d’étudiant sans possibilité de rétroactivité.

Il a toutefois rassuré que chaque bénéficiaire recevra une allocation couvrant douze mois, quel que soit le mois d’inscription. La différence avec l’ancien système, a-t-il souligné, concerne la suppression du principe de paiement rétroactif.

Selon lui, cette orientation implique que les étudiants percevront uniquement des mensualités sur une période de douze mois, sans possibilité de rappel dans ce cadre précis.

Le directeur des Bourses a cependant précisé que cette règle ne concerne pas les primo-entrants. Pour les étudiants de première année, la commission d’attribution des bourses se réunira au mois de février. Une fois déclarés boursiers, ces derniers bénéficieront d’un rappel, tout comme les étudiants concernés par un changement de taux.

Les discussions de l’atelier ont également abordé la situation des étudiants qui passent de la Licence 1 à la Licence 2, un cas non prévu par le décret en vigueur. Les participants ont aussi examiné la question des dérogations systématiques en quatrième année en cas de redoublement.

À ce sujet, Jean Amédé Diatta a précisé que les dérogations problématiques concernent surtout les demandes d’accompagnement sans inscription, une situation jugée préoccupante et nécessitant des échanges approfondis.

Enfin, les travaux ont porté sur les modalités d’attribution des bourses en Master 1 et Master 2, ainsi que sur les dérogations possibles dans certains cas spécifiques.

aps