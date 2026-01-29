Menu
L'Actualité au Sénégal

Discours inspirant d’une élève : la Semaine de l’École de Base électrise Thiès


Rédigé le Mercredi 4 Février 2026 à 01:14 | Lu 71 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Thiès a vibré ce lundi 2 février lors du lancement de la 25ᵉ édition de la Semaine nationale de l’École de Base (SNEB), grâce à une intervention particulièrement remarquée d’une élève du primaire. Devant un parterre composé d’enseignants, de responsables éducatifs et de parents, elle a livré un discours passionné et engagé, qui a captivé toute l’audience.


Discours inspirant d’une élève : la Semaine de l’École de Base électrise Thiès

Face aux invités, la jeune oratrice a insisté sur l’importance d’un environnement scolaire sécurisé, où chaque élève peut apprendre dans la dignité et le respect des autres. Elle a souligné la nécessité de renforcer les valeurs citoyennes, l’éthique et la solidarité, insistant sur le rôle des enfants dans la construction d’un Sénégal plus juste et prospère.
 

« Nous, élèves, voulons être des citoyens responsables, prêts à défendre la paix et à respecter nos enseignants et camarades », a-t-elle déclaré, sa voix portée par une conviction palpable. Ses propos ont été accueillis par des applaudissements nourris, marquant un moment fort de la cérémonie.
 

Le ministère de l’Éducation nationale, représenté par le ministre, a salué cette intervention comme une illustration parfaite des objectifs de la SNEB : sensibiliser, inspirer et promouvoir la participation active des élèves dans la vie de leur école.

Cette prise de parole s’inscrit dans le cadre de la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ), qui vise à former des citoyens engagés, solidaires et attachés aux valeurs républicaines. Le discours de l’élève a parfaitement illustré ces principes, montrant que l’école sénégalaise peut être un laboratoire de citoyenneté dès le plus jeune âge.
 

Les organisateurs ont également utilisé cette intervention pour rappeler le succès de l’équipe nationale du Sénégal à la CAN, en soulignant que discipline, résilience et esprit d’équipe, valeurs incarnées par les Lions, sont des modèles inspirants pour les élèves.
 

À travers son discours, la jeune élève a fait passer un message clair : l’avenir de l’école et du pays repose sur l’engagement, la responsabilité et le respect mutuel. Sa prestation restera gravée dans les mémoires comme l’un des moments les plus marquants de la SNEB 2026.
 

La cérémonie s’est conclue sur une note d’espoir, invitant tous les acteurs de l’éducation à travailler ensemble pour bâtir un système scolaire capable de former des citoyens compétents, intègres et conscients de leurs responsabilités dans le Sénégal de demain.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »

Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »
Le maire de Thiès s’est prononcé, ce mardi 3 février 2026, lors d’une conférence de presse, sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la...

Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie

Lat Soukabé Fall - 26/01/2026 - 0 Commentaire
Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie
La destruction de la fresque emblématique de la cité du rail continue de provoquer des réactions. Parmi les voix les plus audibles, celle d’Ousmane Diop, leader du mouvement Alliance Wallu Askan Wi...

Actualités

Discours inspirant d’une élève : la Semaine de l’École de Base électrise Thiès

Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Discours inspirant d’une élève : la Semaine de l’École de Base électrise Thiès
Thiès a vibré ce lundi 2 février lors du lancement de la 25ᵉ édition de la Semaine nationale de l’École de Base (SNEB), grâce à une intervention particulièrement remarquée d’une élève du primaire....

Semaine nationale de l’École de Base : Le Sénégal réaffirme son engagement pour une école sûre et citoyenne

Lat Soukabé Fall - 03/02/2026 - 0 Commentaire
Semaine nationale de l’École de Base : Le Sénégal réaffirme son engagement pour une école sûre et citoyenne
La 25e édition de la Semaine nationale de l’École de Base (SNEB) a été officiellement lancée ce lundi 2 février à Thiès, sous le thème : « Pour un environnement scolaire sécurisé et propice aux...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags