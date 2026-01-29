Discours inspirant d’une élève : la Semaine de l’École de Base électrise Thiès

Face aux invités, la jeune oratrice a insisté sur l’importance d’un environnement scolaire sécurisé, où chaque élève peut apprendre dans la dignité et le respect des autres. Elle a souligné la nécessité de renforcer les valeurs citoyennes, l’éthique et la solidarité, insistant sur le rôle des enfants dans la construction d’un Sénégal plus juste et prospère.





« Nous, élèves, voulons être des citoyens responsables, prêts à défendre la paix et à respecter nos enseignants et camarades », a-t-elle déclaré, sa voix portée par une conviction palpable. Ses propos ont été accueillis par des applaudissements nourris, marquant un moment fort de la cérémonie.





Le ministère de l’Éducation nationale, représenté par le ministre, a salué cette intervention comme une illustration parfaite des objectifs de la SNEB : sensibiliser, inspirer et promouvoir la participation active des élèves dans la vie de leur école.



Cette prise de parole s’inscrit dans le cadre de la Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHÉ), qui vise à former des citoyens engagés, solidaires et attachés aux valeurs républicaines. Le discours de l’élève a parfaitement illustré ces principes, montrant que l’école sénégalaise peut être un laboratoire de citoyenneté dès le plus jeune âge.





Les organisateurs ont également utilisé cette intervention pour rappeler le succès de l’équipe nationale du Sénégal à la CAN, en soulignant que discipline, résilience et esprit d’équipe, valeurs incarnées par les Lions, sont des modèles inspirants pour les élèves.





À travers son discours, la jeune élève a fait passer un message clair : l’avenir de l’école et du pays repose sur l’engagement, la responsabilité et le respect mutuel. Sa prestation restera gravée dans les mémoires comme l’un des moments les plus marquants de la SNEB 2026.





La cérémonie s’est conclue sur une note d’espoir, invitant tous les acteurs de l’éducation à travailler ensemble pour bâtir un système scolaire capable de former des citoyens compétents, intègres et conscients de leurs responsabilités dans le Sénégal de demain.

