Cap Skirring : un exercice grandeur nature pour tester le plan d’urgence de l’aéroport





Un exercice de sécurité et de sûreté s’est tenu lundi à l’aéroport international de Cap Skirring, dans le sud du pays, afin de mesurer l’efficacité de son plan d’urgence aéroportuaire et la capacité de réaction du personnel face à une situation de crise.



Dénommée « Ucofo Buyikaab », une expression diola signifiant « Éviter la catastrophe », l’opération a été conduite par la direction générale de l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD). Ce type d’exercice, conforme aux standards des aéroports internationaux, visait à tester la réactivité et la résilience de l’ensemble du dispositif aéroportuaire de Cap Skirring, notamment les services de sécurité, de santé et de secours.



Selon le directeur général de l’AIBD, Cheikh Bamba Dièye, il s’agissait d’évaluer la capacité de l’aéroport et des infrastructures associées à faire face efficacement, dans les délais requis, à une urgence majeure, tout en assurant la prise en charge des personnes concernées. Il a également salué l’implication des autorités administratives locales ainsi que des services déconcentrés des ministères concernés. Les forces de défense et de sécurité, de même que les services de secours et de sécurité aéroportuaire, ont pleinement participé à l’exercice.



Cheikh Bamba Dièye a souligné l’importance de renouveler régulièrement ce type d’opération, afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs et de développer une capacité de réaction rapide, conformément aux normes de l’aviation civile internationale.



Pour sa part, le colonel François Sambou, secrétaire général de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal (HAAS), a indiqué que l’exercice s’est déroulé dans le respect des exigences nationales et internationales en matière de gestion de crise. Il a précisé que le scénario simulait un incident aérien complexe, incluant une collision avec un oiseau, un incendie de moteur après l’atterrissage et l’évacuation de passagers, y compris des blessés.



L’objectif principal était de tester les procédures d’alerte, d’intervention et de coordination entre les différents services. Selon lui, l’exercice a permis de mettre à l’épreuve le plan d’urgence de l’aéroport ainsi que les plans sectoriels de toutes les entités présentes sur la plateforme, dans un cadre maîtrisé et sans impact réel sur la sécurité des passagers ou des installations.



Enfin, il a annoncé que la HAAS et l’AIBD procéderont, dans les prochaines semaines, à une évaluation approfondie de l’opération, en vue de renforcer davantage la sécurité et la sûreté des infrastructures aéroportuaires du pays.

