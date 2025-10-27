Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Trafic de chanvre à Rufisque-Est : le jeune Diop tombe dans les filets de la brigade de recherches


Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2025 à 22:17 | Lu 57 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les agents de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Rufisque-Est ont mis la main, le 7 novembre 2025, sur un jeune homme soupçonné d’être au cœur d’un réseau de trafic de chanvre indien.
Selon les informations, le suspect, M. Diop, âgé de 24 ans, a été arrêté au quartier Arafat, à proximité du terminus de la ligne Tata 63, lors d’une opération de surveillance ciblée.


Les éléments de la brigade de recherches ont interpellé M. Diop, 24 ans, au quartier Arafat, près du terminus de la ligne Tata 63. Il détenait près de 750 grammes de chanvre indien.

Trafic de chanvre à Rufisque-Est : le jeune Diop tombe dans les filets de la brigade de recherches

Tout est parti d’un renseignement anonyme faisant état d’un vaste réseau de distribution de chanvre dans la zone. Les enquêteurs, après vérification, ont identifié M. Diop comme principal acteur du trafic.
Lors de son interpellation, les policiers ont trouvé dans son sac à dos bleu un sachet jaune contenant environ 750 g de chanvre indien. Les fouilles complémentaires n’ont pas permis de découvrir d’autres produits prohibés.

Conduit au commissariat, le jeune homme a reconnu être en possession du produit, mais a déclaré qu’il l’avait reçu d’un certain A. D., chauffeur domicilié à Darou Rahmane (Rufisque). Il aurait, selon ses dires, accepté de livrer la marchandise à un client sans connaître les détails du trafic.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier et interpeller les complices de M. Diop, notamment le présumé fournisseur.
Le suspect, pour sa part, a été placé en garde à vue pour offre et cession de chanvre indien, en attendant d’être déféré au parquet.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de la lutte continue contre le trafic de drogue à Rufisque, où plusieurs opérations similaires ont récemment permis de démanteler de petits réseaux locaux. Les autorités appellent la population à collaborer davantage en signalant toute activité suspecte aux forces de l’ordre.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Touba – Découverte macabre près du marché Ocass : la victime identifiée, il s’agit de Sokhna Ndeye Niang, mère de trois enfants

Lat Soukabé Fall - 09/11/2025 - 0 Commentaire
Touba – Découverte macabre près du marché Ocass : la victime identifiée, il s’agit de Sokhna Ndeye Niang, mère de trois enfants
L’émotion est vive à Touba après la découverte du corps sans vie d’une femme dans une maison abandonnée non loin du marché Ocass. L’enquête révèle désormais l’identité de la victime : Sokhna Ndeye...

Trafic de chanvre à Rufisque-Est : le jeune Diop tombe dans les filets de la brigade de recherches

Lat Soukabé Fall - 09/11/2025 - 0 Commentaire
Trafic de chanvre à Rufisque-Est : le jeune Diop tombe dans les filets de la brigade de recherches
Les agents de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Rufisque-Est ont mis la main, le 7 novembre 2025, sur un jeune homme soupçonné d’être au cœur d’un réseau de trafic de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags