Trafic de chanvre à Rufisque-Est : le jeune Diop tombe dans les filets de la brigade de recherches

Tout est parti d’un renseignement anonyme faisant état d’un vaste réseau de distribution de chanvre dans la zone. Les enquêteurs, après vérification, ont identifié M. Diop comme principal acteur du trafic.

Lors de son interpellation, les policiers ont trouvé dans son sac à dos bleu un sachet jaune contenant environ 750 g de chanvre indien. Les fouilles complémentaires n’ont pas permis de découvrir d’autres produits prohibés.



Conduit au commissariat, le jeune homme a reconnu être en possession du produit, mais a déclaré qu’il l’avait reçu d’un certain A. D., chauffeur domicilié à Darou Rahmane (Rufisque). Il aurait, selon ses dires, accepté de livrer la marchandise à un client sans connaître les détails du trafic.



Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier et interpeller les complices de M. Diop, notamment le présumé fournisseur.

Le suspect, pour sa part, a été placé en garde à vue pour offre et cession de chanvre indien, en attendant d’être déféré au parquet.



Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de la lutte continue contre le trafic de drogue à Rufisque, où plusieurs opérations similaires ont récemment permis de démanteler de petits réseaux locaux. Les autorités appellent la population à collaborer davantage en signalant toute activité suspecte aux forces de l’ordre.

