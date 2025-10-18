Cambriolage et viol collectif à Saly : quatre vigiles écroués après des révélations téléphoniques compromettantes





L’enquête sur le cambriolage suivi d’un viol collectif à la résidence Les Diamantines de Saly Portudal a connu un rebondissement majeur. Selon les informations rapportées par L’Observateur, quatre des cinq vigiles présents sur les lieux lors du drame ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour, après près de deux mois d’investigations.



Des échanges téléphoniques qui les trahissent

D’abord relâchés faute de preuves, les gardiens ont fini par se compromettre à travers leurs propres communications téléphoniques. Les enquêteurs ont découvert que les suspects avaient contacté des marabouts afin d’obtenir des prières mystiques censées “faire disparaître l’affaire”.

L’un d’eux, pris de peur, aurait même tenté de prendre la fuite, obligeant les forces de l’ordre à lancer un mandat d’arrêt à son encontre, précise le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Une attaque d’une extrême violence

Les faits remontent à la nuit du 5 au 6 août 2025. Une bande de 18 individus armés avait fait irruption dans cette résidence de luxe, maîtrisant les vigiles avant de s’en prendre aux occupants.

Au cours de cette nuit d’horreur, la fille adoptive de l’architecte béninoise Lydia Assani avait été victime d’un viol collectif d’une brutalité inouïe, provoquant une onde de choc dans la station balnéaire de Saly.



Les malfaiteurs avaient ensuite pris la fuite avec un coffre contenant 10 millions de francs CFA, des bijoux et un véhicule. Ce dernier avait finalement été retrouvé abandonné à Nguékhokh, selon le journal.

