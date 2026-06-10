Cambriolage chez Momo à Keur Massar : ce que l'on sait des faits

Selon les informations rapportées, les malfaiteurs se seraient introduits dans la maison en l'absence ou à l'insu des occupants avant d'emporter une somme d'argent. Après la découverte du vol, les faits ont été signalés aux autorités compétentes qui ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du cambriolage.





Face aux nombreuses rumeurs qui ont circulé après la révélation de l'affaire, Momo a lui-même apporté des précisions. Il a confirmé avoir été victime d'un cambriolage tout en apportant sa version des faits sur les pertes enregistrées et les circonstances de l'incident.





À ce stade, aucune information officielle ne fait état d'interpellations ou de l'identification formelle des auteurs. Les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver les responsables et établir les responsabilités.





L'affaire a suscité un important intérêt médiatique en raison de la fonction occupée par la victime au sein de la sécurité rapprochée d'Ousmane Sonko, mais les enquêteurs privilégient pour l'instant la collecte d'éléments matériels avant toute conclusion sur les motivations des auteurs.

