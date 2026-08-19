Selon les éléments rapportés à l’audience par L’Observateur, l’accusé avait accepté de prêter sa chambre à son ami de longue date, A. Diallo, qui souhaitait y retrouver sa compagne, Kh. B. Ndiaye. BA Laye aurait d’abord réclamé 5 000 francs CFA pour ce service. Mais la situation aurait ensuite pris une tournure totalement inattendue.





Le prévenu est accusé d’avoir fait irruption dans la chambre alors que le couple s’y trouvait, avant de les contraindre à se dévêtir et de filmer la scène avec son téléphone. Il aurait ensuite confisqué le téléphone de son ami et l’aurait expulsé des lieux. La jeune femme affirme également avoir été victime d’une agression sexuelle au cours de cette séquence.





L’affaire aurait pris une nouvelle dimension lorsque BA Laye aurait menacé de diffuser les images enregistrées. Il aurait notamment réclamé 150 000 francs CFA au couple en échange de la non-publication des vidéos. Une rencontre aurait finalement été organisée pour lui remettre l’argent, permettant son interpellation.





Devant les juges, BA Laye a reconnu avoir filmé le couple. Il a expliqué avoir agi sous la pression de difficultés financières et dans le but de trouver de l’argent. A. Diallo, seul plaignant présent à l’audience, a finalement décidé de se désister de la procédure.





Le parquet a requis une peine de 15 ans de réclusion contre l’accusé. La défense, assurée par Me Baba Diop, a pour sa part plaidé l’absence de préméditation et demandé l’acquittement au bénéfice du doute.



Le tribunal rendra sa décision le 8 septembre 2026. D’ici là, BA Laye reste présumé innocent.

