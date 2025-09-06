Menu
CYBER AL Awards 2025 : le Sénégal primé pour son leadership en transformation digitale et cybersécurité


Jeudi 11 Septembre 2025


Le Sénégal a reçu le prix international Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity aux CYBER AL Awards 2025, renforçant son ambition de devenir un hub numérique africain.


Lors de la cérémonie des CYBER AL Awards 2025, le Sénégal a été mis à l’honneur à travers son ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, qui a reçu le prestigieux prix international Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity.

Cette distinction est intervenue à l’issue d’une présentation de haut niveau consacrée au New Deal Technologique du Sénégal. La remise s’est déroulée en présence d’institutions de renom telles qu’Interpol, les autorités de cybersécurité des Émirats arabes unis et les services de défense civile de Dubaï.

Cette reconnaissance mondiale confirme l’ambition du Sénégal de s’imposer comme un hub numérique africain de référence, capable de proposer des solutions inclusives, innovantes et souveraines, au service de ses citoyens et de l’économie mondiale.

