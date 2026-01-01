Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

CAN : le Sénégal vise une 17ᵉ victoire face au Mali pour une place en demi-finale


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 01:46 | Lu 58 fois Rédigé par


Le Sénégal affronte le Mali vendredi à Tanger avec l’objectif de décrocher une 17ᵉ victoire historique et se qualifier pour les demi-finales de la CAN.


CAN : le Sénégal vise une 17ᵉ victoire face au Mali pour une place en demi-finale

 

Le Sénégal affrontera le Mali ce vendredi à 16 heures GMT à Tanger avec pour objectif d’obtenir une qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations. Cette rencontre marquera la deuxième opposition entre les deux équipes en phase finale de la compétition.

La première confrontation entre les Lions et les Aigles lors d’une CAN remonte à l’édition 2004 organisée en Tunisie. Les deux sélections s’étaient alors quittées sur un score de parité (1-1) en match de poule, avec un but sénégalais inscrit par le défenseur Habib Bèye.

Depuis leur tout premier face-à-face en février 1963, à l’occasion d’un tournoi zonal remporté par le Mali sur le score de 3-1, le Sénégal et le Mali se sont rencontrés à 41 reprises. Le bilan des confrontations est favorable aux Lions, qui totalisent seize victoires, contre dix succès pour les Aigles, tandis que quinze matchs se sont soldés par un nul.

Au fil des années, les deux équipes se sont affrontées dans différents cadres, notamment lors des éliminatoires de la CAN et des Jeux africains, en Coupe Amilcar Cabral, ainsi qu’à l’occasion de rencontres amicales.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags