CAN : le Sénégal vise une 17ᵉ victoire face au Mali pour une place en demi-finale





Le Sénégal affrontera le Mali ce vendredi à 16 heures GMT à Tanger avec pour objectif d’obtenir une qualification en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations. Cette rencontre marquera la deuxième opposition entre les deux équipes en phase finale de la compétition.



La première confrontation entre les Lions et les Aigles lors d’une CAN remonte à l’édition 2004 organisée en Tunisie. Les deux sélections s’étaient alors quittées sur un score de parité (1-1) en match de poule, avec un but sénégalais inscrit par le défenseur Habib Bèye.



Depuis leur tout premier face-à-face en février 1963, à l’occasion d’un tournoi zonal remporté par le Mali sur le score de 3-1, le Sénégal et le Mali se sont rencontrés à 41 reprises. Le bilan des confrontations est favorable aux Lions, qui totalisent seize victoires, contre dix succès pour les Aigles, tandis que quinze matchs se sont soldés par un nul.



Au fil des années, les deux équipes se sont affrontées dans différents cadres, notamment lors des éliminatoires de la CAN et des Jeux africains, en Coupe Amilcar Cabral, ainsi qu’à l’occasion de rencontres amicales.

