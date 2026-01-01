CAN : le Sénégal renverse le Soudan et se qualifie pour les quarts de finale





Le Sénégal est devenu la première sélection à se qualifier pour les quarts de finale après sa victoire face au Soudan (3-1). Les Lions ont dû s’employer pour venir à bout de leur adversaire, après avoir concédé l’ouverture du score très tôt dans la rencontre.



Présenté avant le coup d’envoi comme le huitième de finale le plus déséquilibré, le match a finalement offert une opposition bien plus disputée que prévu. Sur le terrain, le Soudan a proposé une résistance notable, ouvrant le score et passant même tout près d’aggraver la marque au cours de la rencontre.



Le Sénégal a toutefois su s’appuyer sur ses individualités pour inverser la tendance. Pape Guéye a inscrit un doublé en première période, permettant aux Lions de reprendre l’avantage, avant qu’Ibrahim Mbaye ne scelle la victoire grâce à un but inscrit à la 78e minute.



Grâce à ce succès, le Sénégal accède aux quarts de finale et affrontera le vainqueur de la confrontation entre le Mali et la Tunisie, prévue ce samedi à partir de 19 heures.

