Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

CAN : le Sénégal renverse le Soudan et se qualifie pour les quarts de finale


Rédigé le Samedi 3 Janvier 2026 à 17:09 | Lu 51 fois Rédigé par


Mené dès les premières minutes, le Sénégal a battu le Soudan (3-1) et devient la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de la CAN.


CAN : le Sénégal renverse le Soudan et se qualifie pour les quarts de finale

 

Le Sénégal est devenu la première sélection à se qualifier pour les quarts de finale après sa victoire face au Soudan (3-1). Les Lions ont dû s’employer pour venir à bout de leur adversaire, après avoir concédé l’ouverture du score très tôt dans la rencontre.

Présenté avant le coup d’envoi comme le huitième de finale le plus déséquilibré, le match a finalement offert une opposition bien plus disputée que prévu. Sur le terrain, le Soudan a proposé une résistance notable, ouvrant le score et passant même tout près d’aggraver la marque au cours de la rencontre.

Le Sénégal a toutefois su s’appuyer sur ses individualités pour inverser la tendance. Pape Guéye a inscrit un doublé en première période, permettant aux Lions de reprendre l’avantage, avant qu’Ibrahim Mbaye ne scelle la victoire grâce à un but inscrit à la 78e minute.

Grâce à ce succès, le Sénégal accède aux quarts de finale et affrontera le vainqueur de la confrontation entre le Mali et la Tunisie, prévue ce samedi à partir de 19 heures.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags