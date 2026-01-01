CAN : Sadio Mané devient le meilleur passeur de l’histoire de la compétition





L’attaquant sénégalais Sadio Mané a marqué un peu plus l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations, samedi à Tanger, en enregistrant sa neuvième passe décisive dans la compétition. Une performance qui fait de lui le meilleur passeur de tous les temps de la CAN.



Lors du succès du Sénégal face au Soudan (3-1), en huitièmes de finale de la CAN 2025, l’ailier des Lions a délivré deux passes décisives. Il dépasse ainsi l’ancien record détenu par l’Ivoirien Yaya Touré, qui comptabilisait sept passes décisives en 29 matchs disputés sur six éditions.



Depuis le début du tournoi, Sadio Mané affiche des statistiques solides. En quatre matchs joués comme titulaire, il a inscrit un but et offert trois passes décisives. Il avait également été désigné homme du match lors de la deuxième journée de la phase de groupes face à la RD Congo (1-1).



À 33 ans, l’international sénégalais totalise désormais 26 matchs en Coupe d’Afrique des nations répartis sur six éditions. Il continue de se distinguer par son impact collectif et son sens du jeu tourné vers ses partenaires.



Joueur clé du dispositif sénégalais, il se distingue par son leadership et son engagement constant, surtout dans les moments difficiles. Même lorsque la fatigue se fait sentir, le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal avec 53 réalisations reste décisif, soit par une passe, soit par un but important.



Son entraîneur, Pape Thiaw, ne cesse de souligner son importance depuis le début de la compétition. Après la rencontre contre le Soudan, le sélectionneur a une nouvelle fois mis en avant la performance de son joueur.



Selon lui, si Pape Guèye n’avait pas été désigné homme du match, Sadio Mané aurait logiquement reçu cette distinction. Il a salué une prestation de haut niveau et estimé que le joueur montait en puissance au fil des rencontres, rappelant son rôle essentiel au sein de l’équipe nationale.

