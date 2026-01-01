CAN : Pape Thiaw entre dans l’histoire des Lions avec une qualification en demi-finale





Pape Thiaw est désormais le sixième technicien à avoir conduit l’équipe nationale du Sénégal jusqu’en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), une performance réalisée depuis la première en 1965 sous la conduite d’Habib Ba.



Grâce à leur succès (1-0) face au Mali, vendredi à Tanger, les Lions ont validé leur septième qualification en demi-finale de CAN. La toute première remontait à l’édition de 1965 disputée en Tunisie, avec Habib Ba à la tête de la sélection nationale.



Après cette performance inaugurale, le Sénégal a connu une longue période sans accéder à ce niveau de la compétition. Il a fallu attendre 25 ans pour revoir les Lions dans le dernier carré, lors de la CAN 1990 en Algérie, sous la direction du sélectionneur français Claude Le Roy, en poste entre 1989 et 1992.



Douze ans plus tard, un autre entraîneur français, Bruno Metsu, a marqué l’histoire en menant le Sénégal à sa première finale continentale, lors de l’édition organisée à Bamako. Les Lions s’étaient alors inclinés face au Cameroun à l’issue de la séance des tirs au but (3-2).



Ancien sélectionneur adjoint entre 2000 et 2005 avant d’être promu entraîneur principal en juillet 2005, Abdoulaye Sarr a lui aussi atteint les demi-finales lors de la CAN 2006 en Égypte. Il quittera ses fonctions quelques mois plus tard, en mai de la même année.



Après plusieurs campagnes moins abouties, Aliou Cissé a relancé la dynamique sénégalaise en guidant les Lions vers une nouvelle finale, puis vers leur premier sacre continental en 2022.



Nommé sélectionneur principal le 13 décembre 2024, Pape Thiaw s’inscrit ainsi dans cette lignée historique en qualifiant le Sénégal pour les demi-finales dès sa première participation à la CAN en tant qu’entraîneur principal.

